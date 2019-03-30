Леклер победил в квалификации Гран-при Бахрейна, Квят - 15-й

Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна. 21-летний представитель Монако показал результат 1 минуту 27,866 секунды.
Второе место занял еще один пилот "Феррари" Себастьян Феттель (1.28,160). Третьим стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (1.28,190).
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 15-е место (1.29,854).
Бахрейн
Чемпионат мира
2 этап
“Гран-при Бахрейна”
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1.27,866
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.28,160
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.28,190
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.28.256
5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.28,752
6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.28,757
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1.28,813
8. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.29,015
9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1.29,022
10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1.29,043
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1.29,488
12. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1.29,513
13. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1.29,526
14. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1.29,756
15. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1.29,854
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1.30,026
17. Николас Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.30,034
18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 1.30,217
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 1.31,759
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 1.31,799