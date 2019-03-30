Леклер победил в квалификации Гран-при Бахрейна, Квят - 15-й

Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна. 21-летний представитель Монако показал результат 1 минуту 27,866 секунды.

Второе место занял еще один пилот "Феррари" Себастьян Феттель (1.28,160). Третьим стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (1.28,190).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 15-е место (1.29,854).

Бахрейн

Чемпионат мира

2 этап

“Гран-при Бахрейна”

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1.27,866

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.28,160

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.28,190

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.28.256

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.28,752

6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.28,757

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1.28,813

8. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.29,015

9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1.29,022

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1.29,043

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1.29,488

12. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1.29,513

13. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1.29,526

14. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1.29,756

15. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1.29,854

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1.30,026

17. Николас Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.30,034

18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 1.30,217

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 1.31,759

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 1.31,799

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