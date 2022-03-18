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Сегодня, 23:05

Хэмилтон заплатил 50 тысяч евро за пропуск церемонии ФИА по итогам сезона-2021

Екатерина Савостина
Корреспондент
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В Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщили, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выплатил 50 тысяч евро в качестве штрафа за отсутствие на торжественной церемонии по итогам сезонв-2021.

Пресс-служба организации сообщила, что Хэмилтон и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем приняли решение отправить эти деньги на помощь детям из неблагополучных семей для получения квалификации, связанной с автосп ортом.

Ранее Хэмилтон и руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф пропустили церемноию, на которой состоялось вручение чемпионского титула в личном зачете гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. По итогам сезона Льюис стал вторым.

Отказ от участия в итоговой церемонии FIA без уважительной причины является нарушением спортивного регламента, так как тройка призеров сезона в «Формуле-1» обязана присутствовать на финальном мероприятии.

Источник: https://www.fia.com/news/fia-president-mohammed-ben-sulayem-meets-sir-lewis-hamilton-discuss-diversity-and-inclusion
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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