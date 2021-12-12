Латифи разбил машину за пять кругов до финиша «Гран-при Абу-Даби», на трассу выехал сейфти-кар

Пилот «Уильямса» Николас Латифи разбил машину за пять кругов до конца «Гран-при Абу-Даби». На трассу была выпущена машина безопасности.

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Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers — he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here... WOW#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

До этого Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» уверенно удерживал первое место, что гарантировало ему чемпионский титул. Теперь его главный конкурент Макс Ферстаппен получил возможности приблизиться к британцу.