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Латифи разбил машину за пять кругов до финиша «Гран-при Абу-Даби», на трассу выехал сейфти-кар

17:23
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Пилот «Уильямса» Николас Латифи разбил машину за пять кругов до конца «Гран-при Абу-Даби». На трассу была выпущена машина безопасности.

До этого Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» уверенно удерживал первое место, что гарантировало ему чемпионский титул. Теперь его главный конкурент Макс Ферстаппен получил возможности приблизиться к британцу.

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Иван Шитик все материалы автора
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