Норрис: «Всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в квалификации «Гран-при Нидерландов».

«Здорово. Я все равно доволен. Второе место — хороший результат в таких условиях. Я всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает, так что я немного разочарован. Команда сработала прекрасно. Квалификация получилось хаотичной, и у нас снова второе место. Первая половина заключительного круга вышла потрясающей, но вторая стала, пожалуй, одной из худших в моей карьере. Я слишком рано вышел на пик, хотя мне очень нравятся такие условия», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа. Начало — в 16.00 мск.