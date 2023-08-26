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Сегодня, 20:58

Леклер рассказал, что ему не терпится сесть за руль «Феррари»-2024

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что с нетерпением ждет момента, когда сможет сеть за руль машины 2024 года.

«Мы поняли, что, разрабатывая болид 2023 года, приняли некоторые неверные решения. Машина следующего года не будет эволюцией нынешней, она будет совершенно новой — другой корпус, другой дизайн, другая задняя часть. Я не могу дождаться этого, но сначала нужно закончить сезон-2023. Мы можем лишь идти в другом направлении, потому что в данный момент болидом действительно трудно управлять», — приводит CRASH слова Леклера.

23-летний автогонщик завершил квалификацию «Гран-при Нидерландов», которая состоялась 26 августа, аварией в третьем сегменте. Лучшее время в рамках квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», третье — гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1034162/1/leclerc-can-t-wait-brand-new-ferrari-car-2024-after-latest-crash
Формула-1
Шарль Леклер
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