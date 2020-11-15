Квят: «Я просто проехал гонку и финишировал 12-м, мы не могли сделать ничего лучше»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался по поводу своего выступления на «Гран-при Турции». Российский гонщик занял 12-е место.

«Это был не очень насыщенный день. Я просто проехал гонку и финишировал на 12-й позиции, мы не могли ничего сделать лучше. Я немного расстроен, потому что сегодня у нас нет очков. Неприятно бороться с машиной всю гонку и финишировать без очков, — написал Квят в Twitter. — Это была очень сложная гонка. К счастью, сегодня я совершил мало ошибок, не считая одного поворота, так что было приятно довести машину до финиша в таких условиях, это хорошая тренировка для моей концентрации».