Сайнс о критике «Феррари»: «Нам не нужны люди, которые тянут команду вниз»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что команда не обращает внимания на заявления критиков.

«Вы должны понять, что нет людей, которые были бы сильнее расстроены, злы и недовольны текущей ситуацией, чем мы сами. Именно мы в «Феррари» в первую очередь недовольны своими выступлениями. Мы гордимся тем, что представляем команду «Феррари», что являемся ей, мы хотим двигаться вперед. И порой такие комментарии с критикой лишь больше отвлекают и тянут команду вниз вместо того, чтобы помочь.

А такая нехватка помощи — это не совсем то, что нам сейчас нужно. Поэтому мы стараемся держаться подальше от таких комментариев и заявлений. Нам не нужны отвлекающие факторы и не нужны люди, которые тянут нас вниз», — приводит слова Сайнса Speed Week.

«Феррари» (26 очков) по итогам трех гонок занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Ред Булл» (123 очка). Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).