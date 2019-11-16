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Квят сошел с дистанции во второй практике «Гран-при Бразилии» из-за отказа двигателя

09:38
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Руководитель автоспортивного отдела «Хонды» Тойохару Танабе рассказал о причинах схода с дистанции пилота «Торо Россо» Даниила Квята во второй практике «Гран-при Бразилии». По его словам, причиной стал отказ двигателя.

— К концу сессии на машине Квята полностью отказал двигатель, — цитирует Crash Танабе. — Мы сейчас расследуем причину этой проблемы. Но она никак не скажется на нашем уик-энде, поскольку эта силовая установка была предназначена только для работы по пятницам. Мы поменяем ее без последствий.

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