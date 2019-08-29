Квят рассказал, как он провел летние каникулы

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как для него прошел летний перерыв в «Формуле-1».

— Летний перерыв наступил вовремя — я смог провести время с дочкой, родившейся за день до гонки в Германии. Я постарался провести как можно больше времени дома, но при этом поддерживал физическую форму, — цитирует Квята Autosport. — Перед тем как отправиться на «Гран-при Бельгии» я побывал с коротким визитом в Санкт-Петербурге. Эта поездка была организована нашими друзьями из Red Bull Russia. Я встретился с болельщиками в своей стране, в которую приезжаю не так часто, как хотелось бы. Было приятно получить такой теплый прием. Все остальное время на летних каникулах я провел дома в Монако. Но я нашел возможность потренироваться и набраться сил. Должен сказать, что я с интересом провел время. Отцовство пока для меня в новинку, мне понравилось быть с семьей.

Россиянин занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 29 очков.