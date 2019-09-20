Квят раскритиковал идею квалификационной гонки

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением об идее проводить спринтерский заезд вместо квалификации.

— Это не решение проблемы, а какая-то заплатка, — приводит слова Квята Motorsport. — Нам нужно больше конкуренции в пелотоне. Тогда не придется придумывать спринтерские гонки и все такое.

Владельцы серии из Liberty Media хотят уже в 2020 году провести несколько квалификационных гонок по субботам. Пилоты в них будут стартовать в порядке, обратном их положению в чемпионате. А стартовая решетка воскресной гонки будет сформирована по результатам субботней.