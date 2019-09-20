Квят раскритиковал идею квалификационной гонки
18:55
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением об идее проводить спринтерский заезд вместо квалификации.
— Это не решение проблемы, а какая-то заплатка, — приводит слова Квята Motorsport. — Нам нужно больше конкуренции в пелотоне. Тогда не придется придумывать спринтерские гонки и все такое.
Владельцы серии из Liberty Media хотят уже в 2020 году провести несколько квалификационных гонок по субботам. Пилоты в них будут стартовать в порядке, обратном их положению в чемпионате. А стартовая решетка воскресной гонки будет сформирована по результатам субботней.
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