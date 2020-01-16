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Квят прошел подгонку сиденья перед новым сезоном

21:42
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Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят побывал на базе команды в Фаэнце. Россиянин проходил подгонку сиденья для нового болида, сообщает Twitter «Альфа Таури».

Презентация новой машины пройдет 14 февраля в Зальцбурге, где команда представит новое название, новую раскраску, новых партнеров и спонсоров. 19 февраля начнутся зимние тесты.

Минувший чемпионат россиянин завершил на тринадцатом месте в обще зачете, набрав 37 очков. Его лучшим результатом стало третье место на «Гран-при Германии».

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