Квят признался, что в «Торо Россо» были против нового оформления шлема в Сочи

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят выразил мнение, что стоит отменить правило дизайна шлема, сообщает F1News.

Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) запретила 25-летнему Квяту выступить на этапе «Гран-при» в России (Сочи) со своей раскраской шлема.

— Буду ли я использовать новое оформление шлема? Да, некоторые люди в команде выступили против, — приводит слова Квята F1News. — Я должен был спросить разрешения у команды, и мне отказали. Мне кажется, что правило дизайна шлема не до конца понятное. Возможно, стоит от него вообще отказаться, потому что не вижу в нем смысла.