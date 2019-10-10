Квят признался, что в «Торо Россо» были против нового оформления шлема в Сочи
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят выразил мнение, что стоит отменить правило дизайна шлема, сообщает F1News.
Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) запретила 25-летнему Квяту выступить на этапе «Гран-при» в России (Сочи) со своей раскраской шлема.
— Буду ли я использовать новое оформление шлема? Да, некоторые люди в команде выступили против, — приводит слова Квята F1News. — Я должен был спросить разрешения у команды, и мне отказали. Мне кажется, что правило дизайна шлема не до конца понятное. Возможно, стоит от него вообще отказаться, потому что не вижу в нем смысла.
Masi explains why FIA prevented Kvyat to use new helmet design in Sochi. #F1 #RussianGP https://t.co/WypBgG4nNg— F1 Live24 (@F1Live24) October 1, 2019