Квят поблагодарил Гасли за теплое прощание

Гонщик Даниил Квят поблагодарил бывшего партнера по «Альфа Таури» Пьера Гасли за прощальный пост в Instagram в честь россиянина.

Ранее Гасли написал, что доволен двумя сезонами, проведенными вместе с Квятом и пожелал пилоту удачи в будущем.

«Спасибо, приятель! Было приятно и весело работать с таким талантливым парнем, как ты», — ответил в сторис своего Instagram Квят.

Сторис Даниила Квята. Фото Instagram

Ранее стало известно, что место Квята в «Альфа Таури» с 2021 года займет японец Юки Цунода, ставший третьим по итогам сезона-2020 в «Формуле-2».

Квят занял 14-е место в личном зачете «Формулы-1» сезона-2020, набрав 32 очка. Лучший результат россиянина по итогам года — четвертое место на «Гран-при Эмилии-Романьи».