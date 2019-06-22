Квят начнет гонку во Франции в хвосте стартовой решетки

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в гонке "Гран-при Франции" стартует в хвосте пелотона. Как сообщает F1i, "Торо Россо" решила воспользоваться обновлением некоторых элементов силовой установки на машине россиянина и заменить абсолютно все компоненты двигателя, что автоматически приведет к увеличению числа потерянных мест на старте.

Из-за обновления элементов Квят изначально потерял бы десять мест, но в команде решили поставить все новые компоненты, увеличив штраф, чтобы в других гонках замены элементов не приводили к такой большой потере позиций. Последующие замены компонентов сверх лимита будут приводить к потере пяти мест на старте.