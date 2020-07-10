Квалификацию «Гран-при Штирии» могут перенести или отменить из-за дождя

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что проведение квалификации «Гран-при Штирии» находится под угрозой.

— Мы говорили с гоночным директором, он предупредил команды, что в субботу могут отменить все гоночные сессии из-за грозы и сильного дождя, — приводит GPBlog слова Зайдля. — В таком случае, квалификацию проведут утром в воскресенье, а если и это будет невозможно, то стартовую решетку сформируют по протоколу второго тренировочного заезда.

«Гран-при Штирии» пройдет с 10 по 12 июля. Квалификация запланирована на субботу, 11 июля, она должна состояться в 16.00 по московскому времени.