Мазепин рассказал о мечте выступать за «Феррари»

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о том, за какую команду мечтал выступать в «Формуле-1».

«Следующий год важен не только для меня, но и вообще для всех команд, потому что полностью меняется регламент, а следовательно, будут новые машины и новые правила. И те команды, которые успеют сделать хорошие машины на следующий сезон, с большой вероятностью будут успешными и в следующие три-пять лет. Я же сейчас набираюсь опыта и с каждой гонкой становлюсь все быстрее.

Глупо было бы отрицать, что моя большая детская мечта, как и, наверное, любого гонщика в чемпионате, — выступать за «Феррари». Но сейчас я полностью верен команде, я верю в нее, и это взаимно», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Мазепин выступает в «Формуле-1» с этого сезона. На его счету пока нет набранных очков за 14 гонок. «Гран-при России» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.