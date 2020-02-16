Култхард не видит места для Алонсо в «Формуле-1»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард заявил, что испанец Фернандо Алонсо вряд ли вернется в «Большие призы».
— Я знаю, что он хочет вернуться, но не думаю, что у него получится, — цитирует Култхарда Motorsport.com. — Вряд ли он нужен «Мерседесу» или «Феррари». То же можно сказать и о «Ред Булле». Куда еще? Назад в «Макларен»?
Лично я считаю Алонсо одним из самых талантливых пилотов за всю историю «Формулы-1». В одном ряду с Хэмилтоном, Шумахером и Сенной. Что бы он не пилотировал, он делал это на пределе. Но для каждого наступает момент, когда пора заканчивать. И думаю, сейчас это можно сказать и про него.
Ранее Алонсо заявлял, что готов вернуться в «Формулу-1». Он покинул гоночную серию в 2018 году.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/kultkhard-na-nashel-dlya-alonso-mesta-v-formule-1/4686190/