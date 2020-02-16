Култхард не видит места для Алонсо в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард заявил, что испанец Фернандо Алонсо вряд ли вернется в «Большие призы».

— Я знаю, что он хочет вернуться, но не думаю, что у него получится, — цитирует Култхарда Motorsport.com. — Вряд ли он нужен «Мерседесу» или «Феррари». То же можно сказать и о «Ред Булле». Куда еще? Назад в «Макларен»?

Лично я считаю Алонсо одним из самых талантливых пилотов за всю историю «Формулы-1». В одном ряду с Хэмилтоном, Шумахером и Сенной. Что бы он не пилотировал, он делал это на пределе. Но для каждого наступает момент, когда пора заканчивать. И думаю, сейчас это можно сказать и про него.

Ранее Алонсо заявлял, что готов вернуться в «Формулу-1». Он покинул гоночную серию в 2018 году.