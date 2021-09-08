Кубица выступит вместо Райкконена на «Гран-при Италии»

Польский резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица, ранее заменявший Кими Райкконена на «Гран-при Нидерландов», теперь выступит вместо него также и на «Гран-при Италии».

BREAKING: Robert Kubica will stand in for Kimi Raikkonen at Monza



We look forward to seeing Kimi back soon!#ItalianGP ?? #F1 pic.twitter.com/87KvhDmbk2 — Formula 1 (@F1) September 8, 2021

Райкконен не сможет принять участия в гонке, так как его тест на коронавирус до сих пор не показал отрицательный результат.

Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в «Формуле-1». Это случилось в 2006 году. На «Гран-при Нидерландов», напомним, Роберт показал 15-й результат.