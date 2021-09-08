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Кубица выступит вместо Райкконена на «Гран-при Италии»

19:03
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Польский резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица, ранее заменявший Кими Райкконена на «Гран-при Нидерландов», теперь выступит вместо него также и на «Гран-при Италии».

Райкконен не сможет принять участия в гонке, так как его тест на коронавирус до сих пор не показал отрицательный результат.

Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в «Формуле-1». Это случилось в 2006 году. На «Гран-при Нидерландов», напомним, Роберт показал 15-й результат.

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Иван Шитик все материалы автора

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