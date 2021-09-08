Ральф Шумахер: «Складывается ощущение, что Штайнер защищает Мазепина»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что босс «Хааса» Гюнтер Штайнер защищает Никиту Мазепина из-за того, что его отец Дмитрий оказывает команде финансовую поддержку.

«Складывается ощущение, что Штайнер защищает Мазепина. Я не знаю конкретной причины — возможно, потому что его отец вложил в «Хаас» большие деньги, а может быть, уже даже является акционером команды. И отказаться от услуг Никиты по ходу сезона — не вариант для «Хааса», ведь Мазепин приносит команде много денег.

На мой взгляд, именно финансовые интересы могут быть единственной причиной, по которой босс «Хааса» защищает Никиту. Если посмотреть на его выступления, то они точно не могут быть причиной такого отношения к Мику. К тому же симпатии болельщиков и маркетинговый потенциал также не на стороне Мика.

Я надеюсь, что в Монце между Миком и Никитой не возникнет новых проблем. Но если все пройдет нормально даже на старте, Никита в любом случае вряд ли сможет оказаться рядом с Миком», — приводит слова Ральфа Motorsport.