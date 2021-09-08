Албон: «Когда ты уходишь из «Ф-1», то никогда не можешь быть уверен, что у тебя получится вернуться»

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон прокомментировал подписание контракта с «Уильямсом».

«Я очень взволнован и с нетерпением жду полноценного возвращения в «Формулу-1» в 2022 году. Когда ты на год уходишь из «Ф-1», то никогда не можешь быть уверен, что у тебя получится вернуться. Так что я очень благодарен «Ред Булл» и «Уильямсу» за веру в меня и за помощь в возвращении», — цитирует Албона сайт команды.

Албон вернется в «Формулу-1» на постоянной основе — в «Уильямсе» он будет выступать вместе с Николасом Латифи.