Кубица определился со своим будущим на 2020 год

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал свое будущее в гонках. Поляк подтвердил, что уже определился, где будет выступать — «Формулу-1» он покинет.

— Решение с моей стороны принято, — цитирует GP Today Кубицу. — Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Все не так просто. Мы должны все оценить с разных сторон. Мне хочется объединить несколько программ и серий. Это требует переговоров и компромиссов. Но все идет по плану. DTM? Это было бы хорошим вызовом для меня. Пожалуй, это сложнейший чемпионат в Европе помимо «Формулы-1».