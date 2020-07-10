Кристиан Хорнер: «Возвращение Феттеля в «Ред Булл»? Тут четкое «нет», Себастьян знает об этом»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда не рассматривает возможность возвращения Себастьяна Феттеля.

— Конечно, данная тема поднималась, — цитирует The Race Хорнера. — Себ провел отличное время у нас, он навсегда останется частью нашей истории, но «Ред Булл» не ожидал, что он окажется на трансферном рынке. Мы хотим оставить своих гонщиков и считаем, что у нас отличный состав в лице Макса Ферстаппена и Александра Албона. Мы видим в них большой потенциал. Так что по поводу Феттеля мы можем ответить лишь четкое «нет», и Себастьян, боюсь, знает об этом.