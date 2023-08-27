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27 августа, 23:59

Хорнер — о повторении рекорда Феттеля: «Тот факт, что «Ред Булл» достигли подобного дважды, очень ценен»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил пилота команды Макса Ферстаппена за победу на «Гран-при Нидерландов».

Для 25-летнего голландца она стала девятой подряд и он повторил рекорд четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля (9 побед в 2013 году).

«Макс отлично постарался. Просто невероятный пилотаж. Все чувствуют, как много от него ждут. Но наблюдать за ним на стартовой решетке, как он уверенно держится... Это правда впечатляет. И он повторил рекорд Себастьяна: тот факт, что мы как команда достигли подобного дважды, очень ценен для нас», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Второе место в гонке занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Замкнул тройку лучших гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

Макс Ферстаппен. Дождь не смог помешать Ферстаппену. Голландец продлил победную серию на домашнем «Гран-при»

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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