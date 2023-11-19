Косаченко выразила опасения, что новый сезон «Формулы-1» будет похож на старый

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко вкомментарии для «СЭ» отреагировала на победу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на «Гран-при Лас-Вегаса».

«Через неделю закончится старый сезон и начнется новый. Но я боюсь, что он будет очень похож на предыдущий. А предыдущий на тот, что был за год до этого, — сказала Косаченко «СЭ». — Мы видим, что у «Ред Булла» все нормально с автомобилем. По всей вероятности технические специалисты команды — настоящие чемпионы мира. Кто бы ни садился за руль их автомобилей, они выигрывают гонки. Когда поменяется технический регламент, возможно, «Мереседес» найдет какое-то решение. Уже сейчас Тото Вольфф неоднозначно намекает на то, что они знают, в чем не доработали в этом году, и в следующем году будут сильнее».

Также Косаченко рассказала, в чем ошибался гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Что мне хотелось отметить относительно Гран-при Лас Вегаса, это уныние у Шарля Леклера. Он попытался биться, попытался удержать лидирующую позицию. Но вместо того, чтобы бороться даже на первых кругах, он тут же стал сообщать, что было абсолютно очевидно и видно на картинке. Да, на апексе Ферстаппен его вытолкнул за пределы трассы и там обошел. Но так надо работать, у него было меньше секунды. Нужно было попытаться атаковать, когда можно было ДРС воспользоваться. Меня это в последние несколько гонок напрягает. Что мы решаем все судейскими методами. Мы не решаем вопросы на трассе. Машина у «Феррари» чуть лучше, можно было воспользоваться ее возможностями. Где-то есть недоработки со стороны Шарля Леклера. Если бы такая ситуация была у Ферстаппена, он бы решил ее на трассе. Но сезон скоро закончится, посмотрим, что принесет следующий», — добавила Косаченко.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.