Комиссия «Формулы-1» одобрила обязательное использование камер в шлемах с сезоне-2023

Сегодня, 26 апреля, в Лондоне прошло заседание комиссии «Формулы-1».

В заявлении международной автомобильной федерации (ФИА) сказано, что использование миниатюрных видеокамер, интегрированных в шлем гонщика, которые были протестированы в этом сезоне, с 2023 года будет обязательным для всех пилотом.

Подобные камеры успешно применяются в других сериях, в частности, в IndyCar и «Формуле E», позволяя зрителям видеть трассу практически глазами участников соревнований.

Также на заседании было единогласно решено опробовать сокращение количества шин с 13 до 11 комплектов на двух соревнованиях в сезоне-2023 «Формулы-1».