В «Ред Булл» рассказали, когда определятся со вторым пилотом на сезон-2023

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, когда команда определится с составом пилотов на сезон-2023.

«Мы примем решение, кто будет напарником Ферстаппена в 2023 году, к летнему перерыву. У Пьера Гасли с нами контракт до конца сезона-2023, так что время еще есть. Как и всегда в «Ред Булл», все зависит от выступлений», — приводит слова Марко RacingNews365.

В марте Макс Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до 2028 года. Соглашение его напарника Серхио Переса истекает в конце 2022 года.

В личном зачете пилотов Ферстаппен занимает второе место. У него в активе 59 очков. Перес набрал 54 очка и занимает третью позицию.