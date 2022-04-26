ФИА пока не поддержала идею провести шесть спринт-гонок в сезоне-2023

Международная автомобильная федерация (ФИА) высказалась об идее команд «Формулы-1» провести шесть спринтерских гонок в сезоне-2023.

Как говорится в заявлении ФИА, команды «Формулы-1» одобрили увеличение количества спринтов с трех до шести в 2023 году, которые планирует провести в том же формате, что и в 2022-м.

Тем не менее, ФИА заявила, что продолжит изучать, как это повлияет на работу трасс и персонала, и представит свое мнение Комиссии.