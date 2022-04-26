Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

26 апреля, 21:38

ФИА пока не поддержала идею провести шесть спринт-гонок в сезоне-2023

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международная автомобильная федерация (ФИА) высказалась об идее команд «Формулы-1» провести шесть спринтерских гонок в сезоне-2023.

Как говорится в заявлении ФИА, команды «Формулы-1» одобрили увеличение количества спринтов с трех до шести в 2023 году, которые планирует провести в том же формате, что и в 2022-м.

Тем не менее, ФИА заявила, что продолжит изучать, как это повлияет на работу трасс и персонала, и представит свое мнение Комиссии.

Источник: https://www.fia.com/news/fia-formula-1-commission-media-statement
Формула-1
1
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Феррари» поддержали идею провести шесть спринт-гонок в сезоне-2023

Комиссия «Формулы-1» одобрила обязательное использование камер в шлемах с сезоне-2023
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости