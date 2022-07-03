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Сегодня, 17:48

Китайский гонщик избежал переломов после страшной аварии на старте «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Авария Гуаньюй Чжоу.
Фото Reuters

Два пилота команд «Формулы-1» были доставлены в медицинский центр после аварии на старте «Гран-при Великобритании».

Наиболее тяжелый удар получил пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Его болид перевернулся и на большой скорости вылетел с трассы. Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников.

Как сообщает Autosport со ссылкой на переговоры команды, Чжоу избежал переломов. Учитывая серьезность аварии, его состояние оценивается как «хорошее».

Алекс Албон из «Уильямса» также попал в центр на обследование. Но это было сделано просто в мерах предосторожности.

Альфа Ромео
Уильямс
Александр Албон
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