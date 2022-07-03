Китайский гонщик избежал переломов после страшной аварии на старте «Гран-при Великобритании»

Два пилота команд «Формулы-1» были доставлены в медицинский центр после аварии на старте «Гран-при Великобритании».

Наиболее тяжелый удар получил пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Его болид перевернулся и на большой скорости вылетел с трассы. Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников.

Как сообщает Autosport со ссылкой на переговоры команды, Чжоу избежал переломов. Учитывая серьезность аварии, его состояние оценивается как «хорошее».

Алекс Албон из «Уильямса» также попал в центр на обследование. Но это было сделано просто в мерах предосторожности.