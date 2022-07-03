После аварии Чжоу на «Гран-при Великобритании» фанаты пытались выбежать на трассу

«Гран-при Великобритании» был остановлен красными флагами из-за массовой аварии на первом круге.

Болид Гуаньюй Чжоу перевернулся и ударился об отбойники. Китайского пилота «Альфа Ромео» извлекли из кокпита и на носилках доставили в медцентр.

При этом, после аварии некоторые фанаты пытались воспользоваться всеобщим замешательством и пробраться на трассу. Эти люди были задержаны и удалены с автодрома.

«Подтверждаем, что после появления красных флагов несколько людей попытались проникнуть на трассу. Они были немедленно удалены, с проблемой разбираются местные власти», — говорится в заявлении ФИА и «Формулы-1».