Определена процедура рестарта «Гран-при Великобритании»

Процедура рестарта «Гран-при Великобритании» начнется в 17.56, сообщает пресс-служба ФИА.

Пилоты будут стартовать по позициям квалификации. Гонщики пройдут один круг за автомобилем безопасности и затем стартуют с места.

«Гран-при Великобритании» был остановлен красными флагами из-за массовой аварии на первом круге.

В первом повороте столкнулись Джордж Рассел («Мерседес»), Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Болид китайского гонщика перевернулся и ударился об отбойники. Пилота извлекли из кокпита и на носилках доставили в медцентр.