Кими Райкконен: «Наверное, неправильно, что мы приехали в Австралию на гонку, но это зависело не от нас»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал ситуацию с проведением «Гран-при Австралии», несмотря на пандемию коронавируса.

— Мы ничего не решаем, — приводит Motorsport.com слова Райкконена. — Не знаю, правильно ли, что мы приехали в Австралию. Наверное, нет, но это зависело не от нас. Думаю, если бы решали только команды, то нас бы не было в Мельбурне.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1». Ранее стало известно, что 4 члена персонала «Хааса» и 1 представитель «Макларена», прибывшие на этап в Мельбурне, были изолированы из-за подозрения на заболевание коронавирусом.