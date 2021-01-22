Кевин Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера

В Копенгагене было вынесено решение по судебному разбирательству между бывшим пилотом «Формулы-1» Кевином Магнуссеном и его бывшем менеджером Дорте Риис Мадсен, сообщает Motorsport.

Менеджер требовала, чтобы датский гонщик выплатил ей долю от своих доходжов — сразу 20 процентов от всех сумм, которые он заработал за карьеру. Суд встал на сторону Кевина, а менеджер теперь будет вынуждена оплатить 74 тысячи евро судебных издержек.

Магнуссен проиграл первый иск в 2018 году, но не согласился с вердиктом городского суда Копенгагена, подал встречный иск, и вот теперь Верховный суд страны встал на его сторону и потребовал отмены предыдущего решения.