Кевин Магнуссен: "Мы были значительно быстрее всех за пределами топ-шестерки"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен остался доволен квалификацией "Гран-при Испании". Датчанин разделил четвертую линию стартовой решетки со своим партнером по команде Роменом Грожаном.

– Мы, наверное, сделали максимум, на что были способны, – цитирует F1i Магнуссена. – Отстали всего на 0,2 секунды от одного из "Ред Буллов", опередили всех остальных. Я очень доволен. Не знаю, каким будет гоночный темп, но мы помним, что на этой трассе важна квалификация. Мы были значительно быстрее, чем остальной пелетон за пределами топ-шестерки. Надеюсь, что и в гонке так будет.