Сайнс — о новинках «Феррари» в Барселоне: «Комплект обновлений должен был появиться значительно позже»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, какие усилия команда приложила к работе над крупным пакетом обновлений, привезенным на «Гран-при Испании».

«Вы даже не можете себе представить, сколько усилий команда приложила, работая в Маранелло, стремясь подготовить этот комплект обновлений. Он должен был появиться значительно позже по ходу сезона и вся команда на базе «Феррари» усиленно трудилась последние пару месяцев, стремясь подготовить его как можно раньше, учитывая нашу ситуацию. Как вы сами видели, начало сезона было для нас непростым, у нас были трудности. И сейчас, сделав этот первый шаг в правильном направлении, мы постараемся исправить имеющиеся у нас недостатки», — приводит слова Сайнса Racefans.

Сайнс занимает шестое место в личном зачете, набрав 48 очков в 7 гонках. Его напарник Шарль Леклер находится на седьмой строчке (42).

«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 баллами, «Феррари» — на четвертой строчке (90).