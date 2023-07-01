Сайнс: «У «Феррари» в спринте был приличный темп, но «Ред Булл» слишком быстры»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третье место в спринте на «Гран-при Австрии».

«Сложные [дождевые] условия. Казалось, что у нас приличный темп. Я мог некоторое держаться рядом с Пересом, но «Ред Булл» были слишком быстры для нас сегодня. Но в середине гонки был момент, когда я чувствовал себя немного увереннее. Мои шины немного деградировали, и я не мог долго держаться рядом с Чеко в «грязном воздухе», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии». Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес.