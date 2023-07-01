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Сегодня, 18:28

Перес — о втором месте в спринте: «Это был хороший старт. Немного поборолся с Максом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал второе место в спринте на «Гран-при Австрии».

«Это был хороший старт. Немного поборолся с Максом — в итоге проиграл место Нико Хюлькенбергу. Он был очень силен на первых нескольких кругах, и было трудно его обойти. Столкновение с Максом? Думаю, Макс был зол, что я вошел во второй поворот. Но я не видел его там. У меня был неудачный первый поворот, поэтому я пытался защититься. Когда я понял, что он там, я отъехал назад и отдал ему место во втором повороте. Все в порядке, мы поговорили об этом», — приводит слова Переса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии». Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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