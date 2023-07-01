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Сегодня, 18:05

Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии», Перес — второй, Сайнс — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии».

Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес, замкнул тройку — Карлос Сайнс из «Феррари».

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 10-е и 8-е места соответственно. Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал 12-м.

Напомним, что результаты спринта не определяют порядок старта в воскресной гонке. Стартовый порядок был определен в пятничной квалификации.

«Гран-при Австрии» пройдет завтра, 2 июля, и начнется в 14.00 мск.

«Гран-при Австрии»

Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
7. Эстебан Окон («Альпин»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Ландо Норрис («Макларен»)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
11. Оскар Пиастри («Макларен»)
12. Шарль Леклер («Феррари»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Пьер Гасли («Альпин»)
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Ник де Врис («Альфа Таури»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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