Карлос Сайн рассказал, что его сделало более совершенным гонщиком в этом сезоне

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как для него сложился сезон-2022.

«Честно говоря, сейчас я более оптимистичен и уверен в себе, чем полсезона назад. Я вернулся на тот уровень, на котором на самом деле должен был находиться в начале года, и это вселяет в меня оптимизм. Также у меня есть ощущение того, что я наконец-то приспособился к машине и новому техническому регламенту, и какой бы ни получилась машина следующего года, я буду готов управлять ей.

Я многое изменил в своем пилотаже. Мне пришлось многое перезагрузить в своих системах. Конечно, хотелось бы, чтобы мне не приходилось этого делать, но с другой стороны это сделало меня более совершенным гонщиком", — приводит GP Fans слова Сайнса.

Испанец занял пятое место в «Формуле-1» по итогам сезона-2022, набрав 246 очков.