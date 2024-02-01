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1 февраля, 21:54

Известный итальянский инсайдер раскрыл детали соглашения Хэмилтона с «Феррари»

Алина Савинова
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Известный итальянский инсайдер и обозреватель «Формулы-1» Лео Туррини рассказал о деталях соглашения между пилотом «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном и «Феррари».

«Это новость тысячелетия для «Формулы-1». Хэмилтон подписал контракт с «Феррари» по схеме 2+1», — цитирует Туррини Sky Sports.

1 февраля издание As сообщило, что Хэмилтон в ближайшее время подпишет контракт с «Феррари» и будет выступать за итальянскую команду с сезона-2025. Ранее стало известно, что сотрудников «Мерседес» уже уведомили о переходе 39-летнего британца в «Скудерию».

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В минувшем сезоне он занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
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