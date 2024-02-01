Пол Мерсон - о слухах про переход Хэмилтона: «Феррари» — это как «Манчестер Юнайтед», им нельзя отказать!»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал новость о том, что пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон может перейти в «Феррари».

«Если вам поступит предложение от «Манчестер Юнайтед», одного из крупнейших клубов в мире, дела у которого сейчас идут не очень хорошо, то как вы ему откажете? И в этом, наверное, также заключается особенность «Феррари» — имя. Все хотят Феррари, разве это не так?» — приводит Sky Sport слова Мерсона.

В четверг, 1 февраля, издание As сообщило, что Хэмилтон в ближайшее время подпишет контракт с «Феррари» и будет выступать за итальянскую команду с сезона-2025. По информации Sky Sports, сотрудников «Мерседес» уже уведомили о переходе 39-летнего британца в «Скудерию».

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В минувшем сезоне он занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка. В январе Хэмилтон возобновил сотрудничество с бывшим менеджером Марком Хайнсом, который будет сосредоточен на спортивной карьере британского гонщика, чтобы помочь ему вернуться в борьбу за первое место в чемпионате.