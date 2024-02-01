«Мерседес» объявил, что Хэмилтон покинет команду после сезона-2024

Британский пилот Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Ранее издание As сообщило, что 39-летний британец в ближайшее время подпишет контракт с «Феррари», где заменит Карлоса Сайнса.

«Что касается пары «команда-пилот», наши отношения с Льюисом стали самыми успешными в спорте, и мы можем оглядываться назад с гордостью. Льюис всегда будет важной частью истории «Мерседес» в автоспорте. Однако мы знали, что в какой-то момент наше партнерство закончится, и этот день настал. Мы принимаем решение Льюиса искать новые вызовы. Но на данный момент у нас остался еще один сезон, и мы сосредоточены на гонках, чтобы быть сильными в 2024 году», — заявил руководитель немецкой команды Тото Вольфф.

Британский автогонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. В минувшем сезоне он занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира. За все время выступления в «Королевских гонках» британец одержал 103 победы, завоевал 104 поула и 197 раз поднимался на подиум.