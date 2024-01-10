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Сегодня, 18:08

Источник: Симоне Реста покинул пост технического директора «Хааса»

Алина Савинова
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Симоне Реста ушел с поста технического директора команды «Формулы-1» «Хаас», сообщает Motorsport Italy.

Как отмечает источник, Реста больше не находил мотивации в «Хаасе» на фоне неудовлетворительных результатов коллектива. Также отмечается, что итальянский специалист не до конца поддерживал версию разработки болида, реализованную владельцем команды Джином Хаасом.

Реста присоединился к американской команде в начале 2021 года. Ожидается, что он может вернуться в «Феррари» или перейти в «Заубер».

«Хаас» завершил чемпионат «Формулы-1» сезона-2023 на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.

Формула-1
Хаас
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