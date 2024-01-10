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Сегодня, 19:17

Баттон назвал слабое место пилота «Макларена» Норриса

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон поделился мнением о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе. По его мнению, британцу порой мешает излишняя самокритичность.

«Ландо — чрезвычайно талантливый пилот. Я наблюдал за ним с тех пор, как он впервые сел за руль болида «Формулы-1» в Венгрии. В то время я сам выступал за команду. И удивительно, как быстро он адаптировался. Но кроме этого, он очень много думает и начинает переживать, потому что считает, что недостаточно хорош. Но он хорош. Он уникальный, и мне не терпится увидеть его в болиде, способном бороться за победы. Но я не знаю, когда это произойдет», — приводит Racingnews365 слова Баттона.

Норрис дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году. Всего в чемпионате мира по кольцевым автогонкам на его счету один поул и 13 подиумов. В сезоне-2023 24-летний британец набрал 205 очков и занял 5-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://racingnews365.com/button-reveals-weakness-in-norris-f1-approach
Дженсон Баттон
Ландо Норрис
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