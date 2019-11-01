Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг исключил свое возвращение в «Уильямс», который в последние годы становится абсолютно худшей командой «Формулы-1». У немца не будет места в «Рено» на следующий сезон, и единственным реальным вариантом продолжения карьеры в этой серии для него остается «Альфа Ромео».

— «Уильямс»? Я думаю, что им нужен другой гонщик, — цитирует F1i Хюлькенберга. — Не думаю, что я подходящая кандидатура для них. Полагаю, сейчас наши пути с «Уильямсом» не могут пересечься. Когда я определюсь со своим будущим? Думал, что это случится два месяца назад. Но сейчас дела обстоят как есть. Я бы не стал теперь называть дату. Я хорошо выступал на протяжении многих лет, очень стабильно. Это о чем-то говорит. Конечно, хотелось бы больше очков, подиумов и побед. Но я понимаю, почему что-то пошло не так. Сейчас я спокоен. Хотел бы продолжать гонки, но если не получится — ничего страшного.