Хорнер: «Все в «Ред Булл» сосредоточены на предстоящем сезоне, расследование — на заднем плане»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, как ситуация вокруг внутреннего расследования повлияла на работу команды.

Ранее сообщалось, что сотрудница «Ред Булл» обвиняет Хорнера в «неподобающем, контролирующем поведении». 5 февраля стало известно, что команда в связи с этим начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения в свой адрес.

«Возникновение отвлекающих факторов — это неизбежно, но у нас очень сплоченная команда. Мы все сосредоточены на предстоящем сезоне. Так что все идет как обычно. А поддержка была просто фантастической. Команда готовится к сезону, мы в отличной форме. Мы полностью сосредоточены на гонках. С нетерпением жду следующей недели, чтобы на тестах в Бахрейне увидеть, как работает наш новый болид RB20. Я сосредоточен только на предстоящем сезоне. Все идет своим чередом. Да, ведется расследование, и я готов сотрудничать. Но это все происходит на заднем плане, пока мы готовимся к сезону», — приводит Motorsport слова Хорнера.

Хорнер является руководителем «Ред Булл» с 2005 года. По итогам прошлого сезона команда в шестой раз завоевала Кубок конструкторов.