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15 февраля, 23:59

«Ред Булл» презентовал болид на новый сезон «Формулы-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болид «Ред Булл».

«Ред Булл» представил новый болид на сезон-2024 «Формулы-1». Машина получила название RB20.

По дизайну болид практически не отличается от прошлогодней модели и выполнен в темно-синей цветовой гамме. «Ред Булл» стала десятой и последней командой, представившей свой болид на 2024 год.

Выступать за команду в 2024 году продолжат Макс Ферстаппен и Серхио Перес. В 2023 году на RB19 Ферстаппен одержал 19 побед.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.

Формула-1
Ред Булл
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