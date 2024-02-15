«Ред Булл» презентовал болид на новый сезон «Формулы-1»

«Ред Булл» представил новый болид на сезон-2024 «Формулы-1». Машина получила название RB20.

По дизайну болид практически не отличается от прошлогодней модели и выполнен в темно-синей цветовой гамме. «Ред Булл» стала десятой и последней командой, представившей свой болид на 2024 год.

Выступать за команду в 2024 году продолжат Макс Ферстаппен и Серхио Перес. В 2023 году на RB19 Ферстаппен одержал 19 побед.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.