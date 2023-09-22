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Сегодня, 22:51

Хорнер заявил, что Лоусен будет выступать в «Формуле-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о перспективах новозеландского пилота «Альфа Таури» Лиама Лоусона.

«Я считаю, что он великолепно справляется с делом. Я имею в виду, что в Зандфорте ему пришлось неожиданно сесть за руль и работать на мокрой от дождя трассе. Это стало для Лиама новым опытом, и можно сказать, на многое открыло ему глаза. Но я думаю, что он неплохо себя показал, а затем через неделю в Монце ему просто не повезло, что он не добрался до призовой десятки. В Сингапуре, хотя эту трассу он видел впервые, Лиам уже заработал пару очков. Он смелый и агрессивный гонщик, мы это знаем. Что касается 2024 года и ситуации в «Альфа Таури», то в этой команде три кандидата на два места — это же роскошь, когда у вас такие проблемы. Разумеется, это проблема «Альфа Таури», но знаете, если в вашем распоряжении три отличных гонщика, то это приятная головная боль. Лоусон будет выступать в «Формуле-1». В известной степени он уже гонщик «Формулы-1». Полагаю, Лиам демонстрирует такой талант, что в будущем он будет востребован, вопрос лишь в том, придется какое-то время подождать или нет», — сказал Хорнер на пресс-конференции перед «Гран-при Японии».

21-летний Лоусен заменяет травмированного Даниэля Риккьярдо с «Гран-при Нидерландов». На «Гран-при Сингапура» новозеландец впервые в карьере набрал очки в «Формуле-1», финишировав девятым.

Формула-1
Альфа Таури
Кристиан Хорнер
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