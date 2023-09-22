FIA отклонит три потенциальные заявки на участие в «Формуле-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) намерена отклонить заявки трех новых команд на участие в «Формуле-1», оставив «Андретти» единственным претендентом, сообщает Motorsport Week.

По данным источника, заявки «Хайтек», «Карлин» и азиатской команды LKYSUNZ не будут приняты. Команда «Андретти», поддерживаемая «Кадиллаком», считается фаворитом на вступление в чемпионат в качестве 11-й команды.

От новых команды требовалось подтвердить наличие достаточных финансовых ресурсов и планов устойчивого развития в соответствии с целями «Ф-1» по снижению вредных веществ до нуля к 2030 году. От претендентов также ожидается положительное социальное влияние за счет разнообразия персонала.

Окончательное решение остается за «Формулой-1», генеральный директор которой Стефано Доменикали всегда говорит, что дополнительная команда не нужна, если только она не принесет дополнительную пользу спорту.