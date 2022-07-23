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Сегодня, 14:12

Хорнер объяснил, почему болид Ферстаппена ремонтировали с помощью клейкой ленты

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему болид Макса Ферстаппена чинили с помощью клейкой ленты.

В ходе первой сессии свободных заездов технический директор и главный инженер команды чинили часть машины с помощью скотча.

«Что случилось? Это был небольшой ремонт на скорую руку, старая школа. Нет ничего такого, с чем не смог бы справиться кусок старой доброй клейкой ленты.

Но если говорить серьезно, то ничего страшного не произошло. Это было небольшое повреждение, получившееся в результате наезда на поребрик. Все в порядке», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

По итогам первой практики Ферстаппен показал второе время. Во второй сессии он стал третьим.

Сегодня, 23 июля, пройдет третья практика и квалификация.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12657471/french-gp-live-updates-from-qualifying-day-as-ferrari-red-bull-and-mercedes-battle-it-out-for-pole-position
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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