Хорнер объяснил, почему болид Ферстаппена ремонтировали с помощью клейкой ленты

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему болид Макса Ферстаппена чинили с помощью клейкой ленты.

В ходе первой сессии свободных заездов технический директор и главный инженер команды чинили часть машины с помощью скотча.

«Что случилось? Это был небольшой ремонт на скорую руку, старая школа. Нет ничего такого, с чем не смог бы справиться кусок старой доброй клейкой ленты.

Но если говорить серьезно, то ничего страшного не произошло. Это было небольшое повреждение, получившееся в результате наезда на поребрик. Все в порядке», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

По итогам первой практики Ферстаппен показал второе время. Во второй сессии он стал третьим.

Сегодня, 23 июля, пройдет третья практика и квалификация.