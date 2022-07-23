Сайнс и Магнуссен стартуют с последнего ряда стартовой решетки на «Гран-при Франции» из-за замены двигателей

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стартует с последнего ряда стартовой решетки на «Гран-при Франции».

В болиде испанца заменили двигатель внутреннего сгорания, турбокомпрессор, а также мотор-генератор тепловой энергии (MGU-H) и мотор-генератор кинетической энергии (MGU-K).

Точно такие же детали были заменены на болиде гонщика «Хаас» Кевина Магнуссена. Сайнс и Магнуссен оштрафованы и стартуют с последнего ряда. Порядок расположения пилотов определится по итогам квалификации: тот из них, кто выступит хуже, выйдет на старт на последнем, 20-м месте.

Квалификация в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 23 июля, начало — в 17.00 (мск). Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 (мск).